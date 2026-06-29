Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lohnende Lenzing-Investition?
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29.06.2026 10:03:53
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lenzing-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Lenzing-Aktie letztlich bei 24,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 401,606 Anteilen. Die gehaltenen Lenzing-Anteile wären am 26.06.2026 9 839,36 EUR wert, da der Schlussstand 24,50 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,61 Prozent verringert.
Der Marktwert von Lenzing betrug jüngst 946,15 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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