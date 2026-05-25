Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Profitables Lenzing-Investment?
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25.05.2026 10:03:55
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Lenzing-Anteile bei 82,71 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Lenzing-Aktie investierten, hätten nun 1,209 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lenzing-Aktie auf 24,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29,98 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 29,98 EUR, was einer negativen Performance von 70,02 Prozent entspricht.
Am Markt war Lenzing jüngst 957,73 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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