Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Frühes Investment
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22.06.2026 10:04:20
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lenzing-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 83,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,026 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 343,36 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Anteils am 19.06.2026 auf 28,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,66 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Lenzing bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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