Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lukrativer Lenzing-Einstieg?
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28.09.2026 10:03:45
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 28.09.2023 wurde das Lenzing-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,594 Lenzing-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lenzing-Papiers auf 20,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53,44 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 46,56 Prozent.
Der Marktwert von Lenzing betrug jüngst 795,53 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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