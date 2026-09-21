Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Rentable Lenzing-Investition?
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21.09.2026 10:03:43
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Lenzing-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Lenzing-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hätte, hätte er nun 383,877 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 20,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 869,48 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,31 Prozent abgenommen.
Lenzing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 791,67 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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