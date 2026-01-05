ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lenzing gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Lenzing-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Lenzing-Aktie bei 68,04 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,697 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 343,92 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Anteils am 30.12.2025 auf 23,40 EUR belief. Mit einer Performance von -65,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 924,91 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

