Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Lukrative Lenzing-Investition? 10.08.2026 10:03:54

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 5 Jahren verloren

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Lenzing-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Lenzing-Papier an diesem Tag bei 114,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Lenzing-Papier investiert hätte, hätte er nun 87,719 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 2 078,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,70 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,21 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Lenzing belief sich jüngst auf 915,25 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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