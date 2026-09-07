ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Lenzing-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Lenzing-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lenzing-Anteile bei 113,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hat, hat nun 0,885 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20,09 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 79,91 Prozent gleich.

Insgesamt war Lenzing zuletzt 876,63 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at