Lenzing Aktie

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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Hochrechnung 16.11.2026 10:03:29

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor einem Jahr verloren

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Lenzing-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Lenzing-Aktie bei 18,33 EUR. Bei einem Lenzing-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,552 Lenzing-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 11,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 607,71 EUR wert. Mit einer Performance von -39,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Lenzing-Wert an der Börse wurde auf 817,39 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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