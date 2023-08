ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Lenzing-Investment eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lenzing-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Lenzing-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Lenzing-Aktie betrug an diesem Tag 100,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99,602 Lenzing-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4 257,97 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 57,42 Prozent vermindert.

Der Lenzing-Wert an der Börse wurde auf 1,65 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at