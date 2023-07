ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Lenzing-Investment eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Lenzing-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Lenzing-Papier bei 58,76 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lenzing-Aktie investiert, befänden sich nun 170,184 Lenzing-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Lenzing-Aktien wären am 21.07.2023 7 607,22 EUR wert, da der Schlussstand 44,70 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,93 Prozent abgenommen.

Der Lenzing-Wert an der Börse wurde auf 1,73 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at