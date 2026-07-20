Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Langfristige Performance
|
20.07.2026 10:04:24
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Lenzing-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lenzing-Anteile bei 92,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Lenzing-Papier investiert hätte, hätte er nun 107,666 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 756,24 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 2 756,24 EUR, was einer negativen Performance von 72,44 Prozent entspricht.
Lenzing wurde am Markt mit 988,63 Mio. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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