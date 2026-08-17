Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Lenzing-Investment 17.08.2026 10:04:12

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lenzing-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Lenzing-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lenzing-Anteile bei 98,41 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,016 Lenzing-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23,37 EUR, da sich der Wert einer Lenzing-Aktie am 14.08.2026 auf 23,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,63 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Lenzing belief sich jüngst auf 888,22 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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