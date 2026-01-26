Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Performance im Blick
|
26.01.2026 10:04:21
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Lenzing-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lenzing-Papier an diesem Tag 100,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Lenzing-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,960 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 256,97 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 23.01.2026 auf 25,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,30 Prozent verringert.
Am Markt war Lenzing jüngst 996,35 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lenzing AG
