ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lenzing-Investment verlieren können.

Am 23.03.2021 wurde die Lenzing-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Lenzing-Papiers betrug an diesem Tag 105,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,951 Lenzing-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Lenzing-Aktie auf 20,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,77 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80,23 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Lenzing einen Börsenwert von 803,26 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at