Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Frühe Investition 05.10.2026 10:03:43

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Lenzing-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lenzing-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Lenzing-Aktie bei 105,40 EUR. Bei einem Lenzing-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,488 Lenzing-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lenzing-Papiers auf 13,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,36 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 86,96 Prozent.

Alle Lenzing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 720,52 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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