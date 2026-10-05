Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Frühe Investition
|
05.10.2026 10:03:43
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lenzing-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Lenzing-Aktie bei 105,40 EUR. Bei einem Lenzing-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,488 Lenzing-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lenzing-Papiers auf 13,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,36 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 86,96 Prozent.
Alle Lenzing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 720,52 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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