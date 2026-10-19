ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Lenzing-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Lenzing-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Lenzing-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,05 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lenzing-Aktie investiert, befänden sich nun 3,992 Lenzing-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42,95 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,05 Prozent.

Der Marktwert von Lenzing betrug jüngst 789,51 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at