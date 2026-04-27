ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66,31 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hat, hat nun 150,807 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 528,88 EUR, da sich der Wert einer Lenzing-Aktie am 24.04.2026 auf 23,40 EUR belief. Damit wäre die Investition um 64,71 Prozent gesunken.

Lenzing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 903,67 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at