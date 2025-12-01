Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Frühe Anlage
|
01.12.2025 10:04:31
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lenzing-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,60 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,359 Lenzing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32,07 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 28.11.2025 auf 23,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 67,93 Prozent vermindert.
Lenzing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 911,39 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lenzing AG
