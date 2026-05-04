Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Rentables Lenzing-Investment?
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04.05.2026 10:03:41
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lenzing-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lenzing-Anteile 28,35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,527 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,01 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Anteils am 30.04.2026 auf 23,25 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 17,99 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lenzing belief sich zuletzt auf 897,87 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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