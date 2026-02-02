Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Langfristige Anlage
|
02.02.2026 10:04:30
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren bedeutet
Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 61,44 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lenzing-Aktie investiert, befänden sich nun 162,760 Lenzing-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 150,39 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Anteils am 30.01.2026 auf 25,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,50 Prozent abgenommen.
Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 984,76 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lenzing AG
Nachrichten zu Lenzing AG
|
10:05
|EQS-News: Lenzing AG to become majority owner of TreeToTextile AB and accelerates industrialization of new fibers (EQS Group)
|
10:05
|EQS-News: Lenzing AG wird Mehrheitseigentümerin von TreeToTextile AB und beschleunigt Industrialisierung neuer Fasern (EQS Group)
|
10:04
|ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09:29
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Wien: So performt der ATX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AG
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|20.07.21
|Lenzing buy
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|24,75
|-2,94%