ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren bedeutet

Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 61,44 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lenzing-Aktie investiert, befänden sich nun 162,760 Lenzing-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 150,39 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Anteils am 30.01.2026 auf 25,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,50 Prozent abgenommen.

Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 984,76 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at