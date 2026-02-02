Lenzing Aktie

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

Langfristige Anlage 02.02.2026 10:04:30

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren bedeutet

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Lenzing-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 61,44 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lenzing-Aktie investiert, befänden sich nun 162,760 Lenzing-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 150,39 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Anteils am 30.01.2026 auf 25,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,50 Prozent abgenommen.

Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 984,76 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lenzing AG

Nachrichten zu Lenzing AG

Analysen zu Lenzing AG

17.11.25 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
26.08.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
14.08.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Lenzing AG 24,75 -2,94% Lenzing AG

