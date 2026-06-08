Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Lenzing-Investition im Blick 08.06.2026 10:04:23

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lenzing-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lenzing-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Lenzing-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Lenzing-Anteile bei 58,10 EUR. Bei einem Lenzing-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,117 Lenzing-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lenzing-Papiers auf 22,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 898,45 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 61,02 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lenzing einen Börsenwert von 874,70 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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