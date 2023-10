ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Mayr-Melnhof Karton-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Mayr-Melnhof Karton-Anteile letztlich bei 80,11 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,483 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2023 1 423,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 114,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,30 Prozent angezogen.

Insgesamt war Mayr-Melnhof Karton zuletzt 2,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at