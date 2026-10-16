Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Profitable Mayr-Melnhof Karton-Anlage?
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16.10.2026 10:03:30
ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Mayr-Melnhof Karton-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 98,62 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,140 Mayr-Melnhof Karton-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 664,17 EUR, da sich der Wert eines Mayr-Melnhof Karton-Papiers am 15.10.2026 auf 65,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 33,58 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Mayr-Melnhof Karton eine Börsenbewertung in Höhe von 1,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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