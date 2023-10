ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Mayr-Melnhof Karton-Investment verloren

Vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Mayr-Melnhof Karton-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 146,60 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 68,213 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 553,89 EUR, da sich der Wert eines Mayr-Melnhof Karton-Papiers am 05.10.2023 auf 125,40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,46 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Mayr-Melnhof Karton eine Börsenbewertung in Höhe von 2,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

