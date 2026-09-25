ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mayr-Melnhof Karton-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Mayr-Melnhof Karton-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Mayr-Melnhof Karton-Papier bei 76,30 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investierten, hätten nun 13,106 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 939,71 EUR, da sich der Wert eines Mayr-Melnhof Karton-Anteils am 24.09.2026 auf 71,70 EUR belief. Mit einer Performance von -6,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Mayr-Melnhof Karton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,40 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at