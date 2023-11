ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.11.2013 wurde das Mayr-Melnhof Karton-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Mayr-Melnhof Karton-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 85,95 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investierten, hätten nun 116,347 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Anteile wären am 16.11.2023 13 728,91 EUR wert, da der Schlussstand 118,00 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 37,29 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Mayr-Melnhof Karton belief sich zuletzt auf 2,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at