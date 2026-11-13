Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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Langfristige Investition 13.11.2026 10:03:46

ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Mayr-Melnhof Karton gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Mayr-Melnhof Karton-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Mayr-Melnhof Karton-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 101,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 98,328 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 7 325,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 26,75 Prozent gesunken.

Der Mayr-Melnhof Karton-Wert an der Börse wurde auf 1,43 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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