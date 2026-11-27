Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Hochrechnung
|
27.11.2026 10:03:44
ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der Mayr-Melnhof Karton-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Mayr-Melnhof Karton-Papier an diesem Tag 114,20 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,757 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Aktien wären am 26.11.2026 640,11 EUR wert, da der Schlussstand 73,10 EUR betrug. Damit wäre die Investition 35,99 Prozent weniger wert.
Mayr-Melnhof Karton war somit zuletzt am Markt 1,37 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
10:03
|ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
26.11.26
|Aufschläge in Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
25.11.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX-Börsianer nehmen letztendlich Reißaus (finanzen.at)
|
25.11.26
|Verluste in Wien: ATX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
25.11.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
25.11.26
|Wiener Börse-Handel ATX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.11.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|10.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|10.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|10.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|73,90
|1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.