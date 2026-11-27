Investoren, die vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der Mayr-Melnhof Karton-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Mayr-Melnhof Karton-Papier an diesem Tag 114,20 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,757 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Aktien wären am 26.11.2026 640,11 EUR wert, da der Schlussstand 73,10 EUR betrug. Damit wäre die Investition 35,99 Prozent weniger wert.

Mayr-Melnhof Karton war somit zuletzt am Markt 1,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at