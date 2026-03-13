ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Österreichische Post-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Österreichische Post-Papier an diesem Tag 31,25 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 320,000 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie auf 32,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 528,00 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,28 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at