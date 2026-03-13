Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Langfristige Anlage
|
13.03.2026 10:03:45
ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Österreichische Post-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Österreichische Post-Papier an diesem Tag 31,25 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 320,000 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie auf 32,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 528,00 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,28 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
12:27
|Verluste in Wien: ATX Prime liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Wiener Börse-Handel ATX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|Österreichische Post-Aktie schlussendlich tiefer: Rückgang bei Ergebnis und Umsatz 2025 (APA)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX aktuell: ATX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Post AG beendete 2025 schaumgebremst - Stabiler Ausblick für 2026 (APA)
|
12.03.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)