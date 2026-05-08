ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Österreichische Post-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 29,60 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 33,784 Österreichische Post-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 047,30 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Papiers am 07.05.2026 auf 31,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,73 Prozent gesteigert.

Österreichische Post erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at