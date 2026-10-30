Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Lohnender Österreichische Post-Einstieg?
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30.10.2026 10:03:36
ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Österreichische Post-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 29,95 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 333,890 Österreichische Post-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 10 467,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,35 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +4,67 Prozent.
Österreichische Post war somit zuletzt am Markt 2,12 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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