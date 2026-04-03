ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Österreichische Post-Aktie Investoren gebracht.

Die Österreichische Post-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 35,56 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 281,254 Österreichische Post-Anteilen. Die gehaltenen Österreichische Post-Aktien wären am 02.04.2026 9 843,90 EUR wert, da der Schlussstand 35,00 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,56 Prozent verkleinert.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at