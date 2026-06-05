Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Österreichische Post-Investment
|
05.06.2026 10:03:53
ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel hätte eine Investition in Österreichische Post von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Österreichische Post-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 334,448 Österreichische Post-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (32,40 EUR), wäre das Investment nun 10 836,12 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,36 Prozent.
Österreichische Post markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
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