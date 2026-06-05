Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Österreichische Post-Investment 05.06.2026 10:03:53

ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel hätte eine Investition in Österreichische Post von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel hätte eine Investition in Österreichische Post von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Österreichische Post-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 334,448 Österreichische Post-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (32,40 EUR), wäre das Investment nun 10 836,12 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,36 Prozent.

Österreichische Post markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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