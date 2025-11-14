Österreichische Post Aktie

Hochrechnung 14.11.2025 10:03:43

ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Österreichische Post-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Österreichische Post-Anteile bei 33,71 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 29,669 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie auf 30,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 898,98 EUR wert. Damit wäre die Investition 10,10 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Österreichische Post betrug jüngst 2,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

