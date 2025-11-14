Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Hochrechnung
|
14.11.2025 10:03:43
ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Österreichische Post-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Österreichische Post-Anteile bei 33,71 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 29,669 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie auf 30,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 898,98 EUR wert. Damit wäre die Investition 10,10 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Österreichische Post betrug jüngst 2,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
|
17:58
|ATX aktuell: ATX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)
|
13.11.25
|ATX aktuell: ATX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse Wien in Grün: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Gewinne im ATX (finanzen.at)