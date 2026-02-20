Österreichische Post Aktie

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

Profitables Österreichische Post-Investment? 20.02.2026 10:04:15

ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 3 Jahren verdient

ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Österreichische Post-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Österreichische Post-Papier bei 33,35 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 299,850 Österreichische Post-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 554,72 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,55 Prozent zugenommen.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

