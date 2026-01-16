ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Österreichische Post-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Österreichische Post-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Österreichische Post-Anteile an diesem Tag 29,70 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,367 Österreichische Post-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.01.2026 auf 32,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,77 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 110,77 EUR, was einer positiven Performance von 10,77 Prozent entspricht.

Am Markt war Österreichische Post jüngst 2,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

