ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Österreichische Post-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,012 Österreichische Post-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.06.2026 94,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,45 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 5,27 Prozent.

Österreichische Post wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,14 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at