Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Profitabler Österreichische Post-Einstieg?
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06.11.2026 10:03:30
ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die Österreichische Post-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 38,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,587 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 32,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,31 EUR wert. Mit einer Performance von -16,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Österreichische Post einen Börsenwert von 2,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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