Lukrative Österreichische Post-Investition? 23.01.2026 10:04:02

ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel wäre eine Österreichische Post-Anlage von vor 3 Jahren heute wert

Vor Jahren in Österreichische Post eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Österreichische Post-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 33,10 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,211 Österreichische Post-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 22.01.2026 990,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,80 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

