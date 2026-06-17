ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in OMV-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit OMV-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die OMV-Anteile bei 49,72 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die OMV-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,011 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 55,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,53 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OMV belief sich zuletzt auf 18,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at