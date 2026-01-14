OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

OMV-Investmentbeispiel 14.01.2026 10:03:57

ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OMV-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das OMV-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,66 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 258,665 OMV-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OMV-Aktie auf 49,36 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 767,72 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 27,68 Prozent vermehrt.

Insgesamt war OMV zuletzt 16,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: OMV

