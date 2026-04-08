OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Langfristige Performance
|
08.04.2026 10:03:55
ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor einem Jahr eingebracht
OMV-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der OMV-Anteile betrug an diesem Tag 42,28 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 236,518 OMV-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 63,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 042,57 EUR wert. Damit wäre die Investition 50,43 Prozent mehr wert.
Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 20,57 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Manfred Segerer/OMV
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