ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in OMV eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die OMV-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 45,08 EUR. Bei einem OMV-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,218 OMV-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 73,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,38 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 63,38 Prozent gleich.

OMV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,27 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at