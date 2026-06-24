OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Lohnender OMV-Einstieg?
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24.06.2026 10:03:49
ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der OMV-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die OMV-Aktie an diesem Tag 24,44 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 40,917 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 23.06.2026 auf 56,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 305,65 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +130,56 Prozent.
Der Börsenwert von OMV belief sich jüngst auf 18,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Manfred Segerer/OMV
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