OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Langfristige Anlage
|
11.11.2026 10:03:54
ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem OMV-Papier statt. Der Schlusskurs der OMV-Anteile betrug an diesem Tag 28,91 EUR. Bei einem OMV-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,460 OMV-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 243,04 EUR, da sich der Wert einer OMV-Aktie am 10.11.2026 auf 70,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 143,04 Prozent gesteigert.
Insgesamt war OMV zuletzt 23,25 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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