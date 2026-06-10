ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in OMV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.06.2023 wurde das OMV-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 39,52 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 253,036 OMV-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.06.2026 14 752,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,30 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,52 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von OMV belief sich zuletzt auf 19,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at