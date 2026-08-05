ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem OMV-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 41,04 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,366 OMV-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 557,02 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 04.08.2026 auf 63,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 55,70 Prozent vermehrt.

OMV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at