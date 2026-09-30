OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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OMV-Investment 30.09.2026 10:03:37

ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in OMV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit OMV-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,32 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,207 OMV-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 157,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71,40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,55 Prozent angewachsen.

Alle OMV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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