ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in OMV-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden OMV-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das OMV-Papier an diesem Tag bei 42,09 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 23,759 OMV-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 57,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 373,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,32 Prozent vermehrt.

Alle OMV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at